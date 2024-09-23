Продается в России вездеход Швейцарской армии по цене "Буханки"

На автомобильном рынке Российской Федерации появилось объявление о продаже Steyr Puch Pinzgauer 710K, который находился на консервации и имеет минимальный пробег. По словам продавца, двигатель этого вездехода отработал всего 860 моточасов. Ранее этот автомобиль использовался в швейцарской армии в качестве командирского транспорта для радиосвязи.

Модель Steyr Puch Pinzgauer 710K была разработана в конце 1960-х годов и производилась до 2010-х. У этого внедорожника есть полный привод и 2,5-литровый 86-сильный бензиновый двигатель. Этот агрегат отличается надежностью и простотой конструкции, проверенной временем.

Автомобиль обладает впечатляющими внедорожными характеристиками. В его оснащение входят предпусковой подогреватель, лебёдка весом пять тонн и усиленные шины.

Steyr Puch Pinzgauer 710K оценён в 1,8 миллиона. За эту сумму в настоящее время можно приобрести дорогой вариант «Экспедиция» уазовской «Буханки».

Также стало известно, что начало продаж новейшей модели Xcite C-Cross 8 в России запланировано на октябрь 2024 года.