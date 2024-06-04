Лидер в рейтинге самых популярных иномарок в России сменился

В России, по итогам последней недели мая 2024 года, самой популярной иномаркой впервые стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. За указанный период было продано 1677 автомобилей этой модели, что свидетельствует о ее растущей популярности среди российских автолюбителей, согласно данным АО «ППК».

На втором и третьем местах в списке лучших продаж оказались отечественные седаны LADA Vesta и LADA Granta, объемы продаж которых составили 2796 и 2124 единицы соответственно. Они опередили многих конкурентов и продолжают успешно позиционироваться на рынке.

Четвертое место занял лифтбек LADA Granta, количество проданных которых достигло 1666 штук. Пятое место у кроссовера Haval Jolion, обретшего 1523 новых владельца за отчетную неделю.

Остальные модели, входящие в рейтинг, показали менее впечатляющие результаты, продажи которых не превысили 1,2 тысячи единиц. В ТОП-10 также попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan C55 Plus, Geely Monjaro, Belgee X50 и Omoda C5, что подчеркивает разнообразие предпочтений покупателей.

Общее количество проданных в России новых легковых автомобилей за этот период составило 32 804 единицы, что на 15% больше, чем неделю назад, обнаружили аналитики, отслеживающие динамику автомобильного рынка.

Стало известно, что к концу месяца лифтбек Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал. По данным «Автоновости дня», цены на все версии этой модели 2024 года производства увеличились на 10 — 70 тысяч рублей или 0,3 — 2,5%, что может повлиять на спрос на этот автомобиль в дальнейшем.