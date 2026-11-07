В Red Bull рассказали, в чём заключаются проблемы с болидом Ферстаппена.

В пятницу Макс Ферстаппен досрочно завершил вторую тренировку и не отработал стартовую процедуру. Стратег команды Ханна Шмитц объяснила причины такого решения.

Ханна Шмитц: «Пятница получилась полезной. Мы нашли много моментов, над которыми хотим поработать, но для этого и нужны тренировки.

В конце второй сессии мы увидели множество несоответствий в телеметрии, и решили, что продолжать больше нет смысла. Мы не получали нужных данных, но уже знали, что хотим изменить за ночь, поэтому остановили машину и сразу приступили к работе.

И у Макса, и у Айзека есть замечания, с которыми они хотят разобраться до субботы. Мы явно можем добиться большего от машины, хотя, судя по времени на круге, мы уже на уровне лидеров.

В пятницу было непросто решить, в какой сессии использовать шины Hard, в какой Medium. Многие команды протестировали все три состава, поскольку они очень похожи, а выбор больше зависит от предпочтений гонщика и команды. Условия в пятницу сильно отличались от тех, которые ожидаются в воскресенье, экстраполировать эту данные сложно.

Прогноз на субботу обещает дождь. Посмотрим, пройдёт ли квалификация в запланированное время, но мы готовы к любому развитию событий».