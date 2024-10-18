Red Bull будет вносить изменения в конструкцию RB20 к этапу в Сан-Паулу.

Глава Федерации автогонок (FIA) вынужден ждать до Гран При Сан-Паулу, прежде чем команда Red Bull Racing сможет внести коррективы в конструкцию своего болида. Обнаружилось, что RB20 оснащена таинственным устройством, позволяющим управлять уровнем клиренса.

Представители Red Bull Racing подтвердили наличие такой системы на их машинах, что вызвало подозрения среди конкурентов. По их мнению, данное устройство, скорее всего, позволяет изменять клиренс уже после квалификации, хотя машины в это время находятся в условиях закрытого парка.

Во время американской гоночной выставки развернулась бурная дискуссия на эту тему, однако в FIA подчеркнули, что у них нет доказательств, подтверждающих незаконные действия чемпионской команды. Тем не менее, федерация примет все необходимые меры, чтобы не допустить потенциальных нарушений.

Представители Red Bull обещают внести изменения в болиды по согласованию с FIA. Однако упомянутая система является неотъемлемой частью конструкции RB20, и внести какие-либо изменения на трассе во время гоночного уик-энда просто невозможно.

Кроме того, на данном этапе сезона гонки следуют друг за другом с интервалом в неделю, что создает серьезные трудности для внесения изменений в конструкцию. По информации RacingNews365, необходимые переделки будут сделаны только через две недели, перед началом тренировок в Сан-Паулу.