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Составы на три следующих гонки объявлены Pirelli

Компания Pirelli объявила составы шин, которые команды получат на грядущих этапах Гран При в Испании, Австрии и Великобритании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.06.2024, 15:23·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli объявила составы шин, которые команды получат на грядущих этапах Гран При в Испании, Австрии и Великобритании.

По традиции, на трассах в Барселоне и Сильверстоуне участники гонок будут использовать самые прочные шины - С1, С2 и С3, соответствующие уровням жёсткости Hard, Medium и Soft, в то время как на Гран При в Шпильберге предпочтение отдадут более мягким компаундам - C3, C4 и C5.

Согласно подсказкам от Pirelli, в сезоне 2024 года на каждый из этапов распределение касается конкретных компаундов шин.

На Гран При в Бахрейне командам будут доступны шины белого цвета, жёлтого и красного цветов (С1, С2 и С3), тогда как на этапе в Саудовской Аравии - жёлтого и красного цветов (С2 и С3).

Для участников Гран При Австралии предусмотрены шины белого, жёлтого и красного цветов (С3, С4 и С5), тогда как на гонке в Японии - белого, жёлтого и красного цветов (С1, С2 и С3).

На Гран При Китая пилоты получат шины жёлтого и красного цветов (С2 и С3), в то время как на этапе в Майами - жёлтого и красного цветов (С2 и С3).

Составы резины для Гран При в Эмилии-Романья и Монако включают шины белого, жёлтого и красного цветов (С3, С4 и С5).

Напомним также, что на трассе в Канаде пилоты будут использовать шины белого, жёлтого и красного цветов (С3, С4 и С5), в то время как на этапе в Испании - белого, жёлтого и красного цветов (С1, С2 и С3).

Не стоит забывать, что на Гран При в Австрии участникам будут предоставлены шины белого, жёлтого и красного цветов (С3, С4 и С5), а на этапе в Великобритании - белого, жёлтого и красного цветов (С1, С2 и С3).

Источник

Pirelli (14)

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