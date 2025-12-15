В Pirelli объявили выбор составов шин для стартовых этапов нового сезона

Компания Pirelli объявила перечень составов шин, которые будут использоваться на первых трех этапах сезона 2026 года в Формуле 1. В этот список вошли Гран При Австралии, Гран При Китая и Гран При Японии.

На Гран При Австралии в Мельбурне производитель предоставит командам самую мягкую линейку своих шин — C3, C4 и C5. Аналогичный выбор в 2024 году способствовал реализации стратегии с двумя пит-стопами, а гонщики использовали все три доступных состава. В 2025 году погодные условия изменили ход сражения: большая часть дистанции прошла на промежуточной резине из-за дождя.

В Шанхае гонщики сразятся на шинах C2, C3 и C4. Стоит отметить, что китайский этап откроет сезонную серию спринтов по субботам, что может добавить интриги в выборе тактики.

Для этапа в Японии Pirelli остановила выбор на самой жесткой тройке: C1, C2 и C3. В 2025 году низкая температура асфальта и высокая износостойкость шин позволили пилотам дольше держаться на составах Hard и Medium, ограничившись одним пит-стопом за гонку. Ситуация в 2024 была противоположной — быстрый износ при высокой теплопередаче потребовал как минимум двух визитов в боксы.

У команд и пилотов будет возможность заранее опробовать резину 2026 года на зимних тестах. Первый тестовый сбор пройдет в Барселоне с 26 по 30 января и будет закрытым для публики. Каждая команда сможет выбрать три дня для работы на трассе в любой из доступных пяти.

Вторая и третья сессии запланированы в Бахрейне: сначала с 11 по 13 февраля, затем с 18 по 20 февраля. Эти мероприятия будут открыты для зрителей и призваны помочь коллективам разобраться в особенностях новых автомобилей, соответствующих свежему регламенту.

С самого старта сезона Pirelli планирует задействовать все пять различных составов сликов. Это позволит получить максимально разнообразные данные по поведению различных шин в условиях реальной борьбы. Такая информация будет учитываться при подборе резины на европейские этапы чемпионата.

Составы шин на этапах сезона 2026 года: