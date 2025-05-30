Pirelli раскрыли составы шин на этапы от Шпильберга до Спа

Компания Pirelli объявила о выбранных сочетаниях сликов, которые будут предоставлены командам на четырех этапах соревнований в Австрии, Великобритании, Бельгии и Венгрии. На трассах в Шпильберге и Будапеште команды будут использовать те же типы шин, что и в прошлом году, в то время как на гоночных трассах Сильверстоуна и Спа составы шин будут изменены.

Для гонки на Сильверстоуне обычно выбирались три самых прочных типа шин, но в этом году решено привезти комплект шин, которые будут на шаг мягче: С2 - Hard, C3 - Medium и C4 - Soft.

На гоночной трассе в Спа были выбраны сочетания шин "через один" - для гонки будут использоваться шины С1 и С3 в качестве Hard и Medium, соответственно, а для квалификации - шины С4 в качестве Soft.

Согласно планам на сезон 2025 года, на Гран При различных стран мира будут представлены определенные комбинации сликов. Например, на Гран При Португалии команды получат три типа шин: Hard, Medium и Soft. В то время как на Гран При Италии будут использоваться шины без маркировки. Подобные сочетания шин представлены в специальной таблице.

Подведем итоги - Pirelli продолжает работать над усовершенствованием шин для гонок Формулы 1, учитывая пожелания команд и особенности каждой гоночной трассы, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение от участия в соревнованиях.