Редкий «Запорожец» выставлен на продажу в Пензе. Цена вызывает удивление

На популярном автомобильном ресурсе «Авто.ру» появилось объявление о продаже уникального «ЗАЗ-965», который ищет нового владельца. По словам текущего владельца, автомобиль был доработан пять лет назад.

Этот «Запорожец» имеет рулевое, ходовую и силовую установки от автомобиля ВАЗ-2108. Также автомобиль оснащен настраиваемой выхлопной системой. В салоне машины выделается красивая приборная панель с разнообразными циферблатами в хромированных оправах. При отделке сидений и других элементов интерьера использовалась кожа двух оттенков - синего и светло-бежевого.

Бензобак этого автомобиля рассчитан на 30 литров, а изготовленный вручную глушитель выполнен из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что данный «Запорожец» прошел процедуру учета, причем все тюнинговые модификации являются официальными. Изменения были занесены в паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также имеется разрешение на использование на общественных дорогах.

Фото: Carsweek.ru

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