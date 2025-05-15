Стремятся к рынкам Китая и Индии: планы Liberty Media

Популярность гоночной серии Формула 1 в США стремительно возрастала в последнее время. Это было связано, в частности, с успехом сериала Drive to Survive, который стал настоящим хитом на фоне пандемии. Liberty Media, владеющая Формулой 1, решила увеличить количество американских этапов до трех. Однако, несмотря на все усилия, рост популярности затормозился, и владельцы серии уже готовы обратить взор к другим перспективным рынкам.

Исполнительный директор Liberty Media Дерек Чанг выразил свои мысли на этот счет во время конференции по технологиям, медиа и коммуникациям. Он подчеркнул: «В США Формула 1 пока не занимает крупной позиции, в отличие от мирового рынка. Мне приходится постоянно спрашивать себя: "Какую роль играют США в этом общем ландшафте?".

Снижение продаж на Гран При в Лас-Вегасе оказалось более значительным, чем ожидалось, однако в этом году продажи билетов идут лучше, что позволяет нам осторожно надеяться на улучшение ситуации. Тем не менее, помимо США, внимание владельцев Формулы 1 направлено на другие перспективные рынки.

Дерек Чанг также отметил, что на рынке Китая, где уже проводятся гонки, возможно, необходимо инвестировать больше средств, чтобы развить его потенциал в полной мере. Ситуация в Индии, где спорт и развлечения пользуются огромной популярностью, также привлекла внимание. Хотя на данный момент в этой стране нет этапов Формулы 1. По мнению Чанга, именно на этих рынках стоит сосредоточиться при планировании будущего развития гоночной серии.