В Китае начались продажи кроссовера iCAUR V27

На автомобильном рынке Китая стартовали продажи нового флагманского кроссовера iCAUR V27. Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания уже официально объявила о своих планах вывести этот автомобиль на российский рынок в 2026 году.

В текущем году бренд начнет поэтапную экспансию на зарубежные рынки, включая Европу, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Россия занимает среди них одну из ключевых позиций, а производитель уже провел полные испытания V27 в условиях отрицательных температур. Дополнительно отмечается, что на закрытом показе в Москве автомобиль получил позитивную оценку экспертов отрасли.

При подготовке кроссовера для российского рынка инженеры особое внимание уделили адаптации технических параметров под специфические климатические условия страны. В частности, была модернизирована подвеска и усовершенствована система терморегуляции силовой установки, а также проведены дополнительные тесты в режиме низких температур.

V27 построен на гибридной платформе Golden REEV, рассчитанной на стабильную работу даже при морозах до -40 градусов. Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с генератором. Коэффициент термического КПД двигателя составляет 45,79%. На 1 литр топлива приходится выработка 3,71 кВтч электроэнергии, питающей два электродвигателя суммарной мощностью 455 лошадиных сил.

Автомобиль отличается повышенными стандартами безопасности: в конструкции задействовано свыше 76% высокопрочной стали, в салоне установлены семь подушек безопасности. Внутреннее пространство по высоте достигает 1 350 мм, а при сложенных задних сиденьях объем багажного отсека превышает 1 800 литров.

К началу продаж модели в России планируется сформировать сеть дилеров, развернуть сервисную инфраструктуру и определить комплектации, адаптированные с учетом российских условий.