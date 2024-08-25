Новый недорогой рамный внедорожник дебютировал в Китае.

Китайская компания BAW представила новый внедорожник, который стал преемником легендарной модели ГАЗ-69. Автомобиль получил 2-литровый 252-сильный бензиновый двигатель от Changan, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена рамного внедорожника составляет 140 тысяч юаней (20 000 долларов). В то же время, конкурент данной модели - Tank 300 - обойдется покупателям минимум в 200 тысяч юаней (28 000 долларов).

Новинка имеет длину 4,7 метра, что позволяет ей конкурировать в одном классе с Tank 300. BAW 212 T01 построен на платформе WY, которая подходит как для производства бензиновых, так и гибридных автомобилей.

Среди опций для покупателей предлагается цифровая приборная панель 10,25 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3 дюйма, кресла с электрорегулировкой, кожаный салон, электромеханический ручник, а также набор водительских помощников. Отмечается, что наличие «горячих» клавиш позволяет управлять функциями даже в перчатках.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, какие модели китайских автомобилей российские водители готовы были бы приобрести повторно.