Главная Новости Новая модель Новейшая Kia Optima была представлена в Китае по цене ниже 2 млн рублей
Новости

Новейшая Kia Optima была представлена в Китае по цене ниже 2 млн рублей

Дизайн нового автомобиля K5 полностью соответствует требованиям современного стиля, характерного для южнокорейского производителя. Модель получила новые фары, увеличенный воздухозаборник и стандартные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2024, 13:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Дизайн нового автомобиля K5 полностью соответствует требованиям современного стиля, характерного для южнокорейского производителя. Модель получила новые фары, увеличенный воздухозаборник и стандартные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов.

Салон Kia K5 2025 оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами, системой контроля слепых зон, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, а также передними креслами с аудиосистемой JBL, состоящей из 7 динамиков. Кроме того, в автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов, улучшен центральный подлокотник на заднем сиденье, а на педалях добавлены металлические накладки. Встроенная подсветка салона предлагает 64 различных оттенка.

Длина нового Kia K5 2025 составляет 4,97 метра, колесная база равна 2,99 метра.

Автомобиль оснащен двумя типами силовых установок, унаследованных от предыдущей модели. Покупателям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил и 2-литровый двигатель, который развивает 239 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о поступлении в Россию партии новых автомобилей Kia KX1 из Китая по цене от 2,2 миллиона рублей. Это примерно стоимость отечественной "Весты" на текущий момент.

Источник

Kia (150)Новая модель (266)Станут дешевле (32)Kia Optima (2)Kia Новая модель (6)Kia станут дешевле (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация