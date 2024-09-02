Новейшая Kia Optima была представлена в Китае по цене ниже 2 млн рублей

Дизайн нового автомобиля K5 полностью соответствует требованиям современного стиля, характерного для южнокорейского производителя. Модель получила новые фары, увеличенный воздухозаборник и стандартные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов.

Салон Kia K5 2025 оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами, системой контроля слепых зон, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, а также передними креслами с аудиосистемой JBL, состоящей из 7 динамиков. Кроме того, в автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов, улучшен центральный подлокотник на заднем сиденье, а на педалях добавлены металлические накладки. Встроенная подсветка салона предлагает 64 различных оттенка.

Длина нового Kia K5 2025 составляет 4,97 метра, колесная база равна 2,99 метра.

Автомобиль оснащен двумя типами силовых установок, унаследованных от предыдущей модели. Покупателям доступны 1,5-литровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил и 2-литровый двигатель, который развивает 239 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о поступлении в Россию партии новых автомобилей Kia KX1 из Китая по цене от 2,2 миллиона рублей. Это примерно стоимость отечественной "Весты" на текущий момент.