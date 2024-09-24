Начались продажи нового Lexus GX в Казахстане. Какова его цена?

В Казахстане появилась возможность купить новый внедорожник Lexus GX. Цена на автомобиль начинается от 49 900 000 тенге, что примерно равняется 9,7 миллионам рублей за базовую версию. Об этом утверждает представитель одного из местных дилеров, обратившийся к изданию Quto.ru.

В новом автомобиле Lexus GX третьего поколения установлен 3,5-литровый двигатель с турбонаддувом, который способен выдавать до 354 лошадиных сил. Трансмиссия - десятиступенчатый автомат и полный привод.

В то время как Lexus GX доступен за 49 900 000 тенге, своего конкурента - Toyota Land Cruiser 250 в самой богатой комплектации можно купить за 43 000 000 тенге (8,3 миллиона рублей).

Представитель местного дилера считает, что из-за высоких цен на Lexus GX потенциальные покупатели могут отдать предпочтение более доступному китайскому внедорожнику Tank 500. Стоимость этого автомобиля варьируется от 23 790 000 до 26 990 000 тенге (от 4,6 до 5,2 миллиона рублей).

Тем временем в Россию вернулся привычный седан Toyota, который доступен по более низкой цене, чем «Москвич» и «Лада Веста». Подробности о модели и ее стоимости представили на страницах издания «Автоновости дня».