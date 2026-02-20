Главная Новости Aston Martin В Honda прокомментировали новую задержку у Aston Martin
В Honda прокомментировали новую задержку у Aston Martin

Aston Martin сократила программу финального дня тестов Формулы 1 из-за проблем с силовой установкой Honda и нехватки комплектующих.
Демид Поршнев
20.02.2026, 11:42·1 мин
Фото: F1news.ru

В финальный день тестовых заездов команда Aston Martin столкнулась с техническими трудностями — их автомобиль не смог выехать на трассу в течение первых полутора часов из-за неисправностей в силовой установке, предоставленной Honda. Представители японской компании уже подтвердили — запланированную тестовую программу придётся существенно сократить.

Проблемы начались накануне вечером, когда во время заключительного выезда Фернандо Алонсо были зафиксированы сбои в работе батареи. Этот инцидент негативно повлиял на распорядок финальных испытаний коллектива Aston Martin и потребовал незамедлительного вмешательства технических специалистов обеих сторон.

В официальном заявлении Honda подчеркнули, что специалисты компании сразу приступили к моделированию проблемы на испытательном стенде в HRC Sakura. Дополнительной трудностью стала нехватка запасных компонентов для силовой установки, из-за чего команде пришлось внести коррективы в график тестов. В результате сегодняшние заезды для Aston Martin будут состоять лишь из серии коротких попыток.

