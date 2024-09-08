Память Кена Тиррелла в Гудвуде была почтили особым образом

Некоторые базы команд Формулы 1 сегодня удивляют своими архитектурными изысками и грандиозными масштабами. Однако 60 лет назад для успешных гонок команде вполне хватало неказистого ангара, похожего на сарай. Так было с командой Tyrrell, и именно этой истории было посвящено интересное событие на фестивале Goodwood Revival.

Именно с базы Tyrrell в деревне Окхэм, в графстве Суррей на юго-востоке Англии начинался её захватывающий путь. Сейчас исторический ангар, где все начиналось, был перевезен в Гудвуд, отреставрирован и открыт для посетителей, включая ветеранов команды.

Среди почетных гостей на открытии были легендарный Джеки Стюарт и Мартин Брандл, которые триумфировали за рулем машин Tyrrell. В своё время команда использовала шасси других производителей, но позже начала создавать свои собственные болиды, включая знаменитую Tyrrell P34.

Команда переехала в новую базу, оставив за собой Tyrrell Shed - ангар, который продолжал использоваться в различных целях. Удивительно, что Tyrrell Shed был сохранен, перевезен и восстановлен, начиная свою новую жизнь.

Сэр Стюарт отметил, что история Tyrrell Shed уникальна, поскольку команда Формулы 1 начинала свой путь в деревянном ангаре. Это место стало символом эпохи и знаменитого основателя команды Кена Тиррелла.

В этом году мир британского автоспорта отметил бы 100-летие Кена Тиррелла. Tyrrell Shed, перенесенный в Гудвуд, можно считать одним из символов, посвященных этому великому человеку.