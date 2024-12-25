Как избежать ослепления от фар встречных автомобилей зимой: советы от ГАИ

С наступлением длинных зимних ночей проблема внезапной утраты видимости приобретает острую актуальность. Зимой водители уязвимы как никогда, и ослепление только прибавляет проблем в череде зимних трудностей. Давайте узнаем, что советуют эксперты для борьбы с этим явлением!

Любая неожиданность на дороге ведет к серьезному риску. Особенно если это утрата зрения в темное время суток. Слепящие фары лишают возможности комфортно передвигаться ночью, превращая дорогу в долину опасностей. Водитель, ослепленный встречными фарами, находится не просто в замешательстве, а в смертельной опасности. Он становится невольной угрозой для всего вокруг: от пешеходов, некстати перебегающих дорогу, до встречных или попутных автомобилей. Дорога превращается в одну сплошную слепую зону. И с этим важно бороться по мере своих сил.

В ситуации ослепления фарами нужно проявить максимальную бдительность, чтобы попытаться сохранить контроль над собой и машиной. При длительной поездке по загородным дорогам опасность подстерегает на каждом метре, создавая повышенный уровень стресса, изматывая и приближая наступление сильной усталости. Но самое страшное ждет водителя в момент ослепления. Это полная дезориентация и ощущение беспомощности.

Каждый водитель должен быть не только морально готов к таким ситуациям, но и знать, что можно предпринять, чтобы снизить опасность ослепления.

Самое первое, что вы должны проделать перед поездкой в ночное время - это настроить своей сиденье, обеспечив тем самым правильную посадку за рулем. Вы должны понимать, что если обзор находится хоть немного ниже положенного, то вы непременно попадаете под ослепляющее действие фар на встречке. Поднимите кресло так, чтобы обзор был чуть выше линии фар. Это заметно снизит влияние слепящего светового потока. Только одно это правило существенно снизит опасность быть ослепленным, а также уберет излишнюю нагрузку на зрение.

На просторах интернета можно встретить огромное число лайфхаков от водителей, которые якобы помогают бороться с ослеплением. Есть совет ехать за грузовыми машинами, и даже закрыть один глаз, чтобы снизить яркость. Но по большей части эти "народные средства" скорее мешают и отвлекают внимание, чем реально помогают.

Если вы хотите реальной помощи, то лучше воспользоваться очками с эффектом поляризации и антибликовым покрытием. Они обеспечивают комфортную видимость и снижают яркость, помогая вашей безопасности гораздо больше, чем прищуривание или закрывание одного глаза. Конечно это должны быть не солнцезащитные очки.

Антибликовый козырек. Это накладка из прозрачного пластика, которая устанавливается на стандартный козырек в салоне авто с помощью специального зажима. Этот дополнительный козырек прозрачен, но имеет специальное покрытие, помогающее снизить ослепляющий эффект. Козырьки для ночной езды обычно выполнены из желтого пластика. Козырьки из затемненного пластика не подойдут, так как они нужны для защиты от слепящих лучей солнца. Желтый антибликовый козырек снижает утомляемость глаз, обеспечивая более комфортную видимость на дороге.

И напоследок еще один важный совет: будьте бдительны на дороге, особенно в ночное время. Не садитесь за руль если устали или выпили!

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