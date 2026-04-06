В Формуле 1 рассматривают возможность возвращения к двигателям V8 в 2031 году

С 2026 года в чемпионате Формулы 1 применяются гибридные силовые установки нового поколения, в которых электрическая и классическая составляющие равномерно делят мощность — в пропорции 50:50.

Однако старт сезона продемонстрировал, что подобное распределение оказалось не столь удачным. На тестах и в первых этапах выяснилось: пилоты могут использовать максимальный режим мощности только короткими отрезками, а запаса энергии не хватает для поддержания скорости на длинных прямых участках трассы.

В связи с этим в апреле, во время вынужденного перерыва в календаре, представители Формулы 1, FIA, команд и поставщиков моторов планируют провести серию совещаний. Основная задача — обсудить возможные изменения в техническом регламенте. Приоритет — быстрое внедрение корректировок, возможно уже к этапу в Майами. Вместе с тем, долгосрочно нынешние гибридные установки останутся в чемпионате еще несколько лет.

Параллельно продолжаются дискуссии о будущем техническом облике Формулы 1 к 2031 году. Одной из рассматриваемых идей стало полное исключение гибридной составляющей, а роль экологической технологии может взять на себя использование углеродно-нейтрального топлива, к которому команды перешли в 2026 году.

Такие изменения теоретически открывают возможность возвращения атмосферных моторов, однако производители моторов, по всей видимости, не поддержат подобный шаг. Сейчас в серийных автомобилях в основном устанавливаются турбированные двигатели, и, вероятнее всего, следующий мотор для Формулы 1 также будет оснащён турбонаддувом.

По данным Auto Motor und Sport, наиболее вероятным вариантом сейчас считается 2,4-литровый турбированный двигатель V8. Тем не менее, окончательное решение по техническому регламенту на 2031 год пока далеко от утверждения.

В то же время вероятность возвращения силовых агрегатов V8 сохраняется. Подобную концепцию в своё время озвучивал президент FIA Мохаммед бен Сулайем, а руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали в прошлом году также допустил, что именно за V8 может быть будущее.