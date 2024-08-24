Главная Новости FIA Нарушение регламента на машине Элбона выявлено в FIA
Новости

Нарушение регламента на машине Элбона выявлено в FIA

После завершения квалификации Гран При Нидерландов комиссией была проведена техническая инспекция гоночного болида пилота Алекса Элбона.Проверка выявила нарушение в конструкции днища FW46, несоответствующее требованиям, изложенным в статье 3.5.1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.08.2024, 19:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Нидерландов комиссией была проведена техническая инспекция гоночного болида пилота Алекса Элбона.

Проверка выявила нарушение в конструкции днища FW46, несоответствующее требованиям, изложенным в статье 3.5.1. а) Технического регламента. Эта информация была передана соответствующим инстанциям для принятия решения.

Алекс Элбон показал восьмое время в квалификации, однако существует высокая вероятность, что его результат будет аннулирован и гонщик Williams лишится своего места в итоговых результатах сессии.

Источник

FIA (109)Williams (95)Александер Элбон (58)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация