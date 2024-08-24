Нарушение регламента на машине Элбона выявлено в FIA

После завершения квалификации Гран При Нидерландов комиссией была проведена техническая инспекция гоночного болида пилота Алекса Элбона.

Проверка выявила нарушение в конструкции днища FW46, несоответствующее требованиям, изложенным в статье 3.5.1. а) Технического регламента. Эта информация была передана соответствующим инстанциям для принятия решения.

Алекс Элбон показал восьмое время в квалификации, однако существует высокая вероятность, что его результат будет аннулирован и гонщик Williams лишится своего места в итоговых результатах сессии.