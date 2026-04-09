FIA официально подтвердила корректировки в расписании

FIA официально внесла изменения в календарь Формулы 2 после отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. В новом расписании появились два дополнительных этапа, которые впервые в истории серии пройдут в Северной Америке.

Согласно обновлённой информации, этапы Формулы 2 пройдут в Майами и Монреале. Организаторы сообщили, что эти гонки состоятся в рамках этапов Формулы 1: в Майами заезды пройдут с 1 по 3 мая, а в Монреале — с 22 по 24 мая. После этого сезон продолжится традиционной европейской частью, которая стартует в Монако в период с 4 по 7 июня.

Включение этапов в США и Канаде стало возможным после отмены запланированных гонок в Сахире и Джидде, которые должны были пройти в апреле, но были исключены из календаря.

Исполнительный директор Формулы 2 Бруно Мишель отметил, что организация новых этапов в столь короткие сроки стала настоящим вызовом. Он выразил благодарность Стефано Доменикали, руководству Формулы 1, FIA, а также организаторам Гран При в Майами и Канаде за поддержку и сотрудничество. Мишель подчеркнул, что команды и пилоты с большим энтузиазмом восприняли новости о проведении гонок в Северной Америке, чего, по его словам, давно ждали.

В то же время Формула 3 не будет участвовать в североамериканских этапах. Для этой серии сезон продолжится с этапа в Монако в начале июня.