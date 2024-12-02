Директор гонки объяснил действия в FIA

Уик-энд в Катаре оказался непростым для Руя Маркеша, который впервые столкнулся с необходимостью управлять гонками в Формуле 2 и Формуле 1 одновременно. Это вызвало усталость, от которой нельзя было скрыться. Некоторые спорные моменты, произошедшие в воскресенье, заставили FIA дать официальные комментарии.

Особое внимание было уделено случаю с правым зеркалом заднего вида, которое оторвалось от болида Алекса Элбона на прямой перед стартом гонки. Организаторы активировали желтые флаги, когда обнаружили объект на трассе, затем сняли их, а затем снова ввели режим предостережения. Это привело к тому, что Ландо Норрис не заметил сигналов и не сбросил скорость, что послужило причиной его длительной остановки и потери шансов на успех.

Через несколько кругов Валттери Боттас столкнулся с осколками зеркала на треке, которые так и остались без внимания маршалов. Эти осколки привели к проколам у Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса. Позднее на трассу выехала машина безопасности, чтобы опасные обломки были убраны.

В понедельник ФИА опубликовала официальное объяснение относительно действий Руя Маркеша: «Мы обычно не привлекаем автомобиль безопасности из-за небольшого количества мусора, находящегося вне гоночной линии.

Однако обилие осколков после столкновения с явлением вроде зеркала и последующие проколы вынудили организаторов принять решение вызвать автомобиль безопасности. В данном случае введение виртуального автомобиля безопасности не представлялось возможным - маршалам просто не хватило бы времени на уборку осколков, учитывая постоянное движение машин по трассе.

Наказание в отношении гонщика соответствует инструкциям, переданным командам 19 февраля 2024 года. Нарушение правил, связанных с режимом двойных желтых флагов, рассматривается очень серьезно, и влечет за собой значительное наказание».