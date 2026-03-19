В FIA появился новый заместитель директора гонки

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о назначении Пола Бёрнса новым заместителем директора гонки в чемпионате мира Формулы 1. Теперь он будет работать в тандеме с Руи Маркешем, возглавляющим гоночное управление.

Это кадровое изменение связано с тем, что прежний заместитель, Клэр Даббельман, покинула свой пост в начале 2026 года, перейдя на работу в Автомобильную и мотоциклетную федерацию Саудовской Аравии. После её ухода данная должность оставалась вакантной, из-за чего в первых двух этапах нового сезона Формулы 1 у Маркеша не было помощников.

Пол Бёрнс начал сотрудничество с FIA в 2023 году. До недавнего назначения он выполнял обязанности заместителя директора гонки в Формуле 2, Формуле 4 и Формуле Regional во время проведения Гран При Макао.

Ранее Бёрнс трудился в Formula One Management, отвечая за хронометраж и утверждение итоговых протоколов гонок чемпионата. В его послужном списке также значится работа на автодромах Великобритании и Ирландии, где он занимался системой хронометража.