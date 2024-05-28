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Ferrari обновляет свою машину к гонке в Сильверстоуне

Команда Ferrari активно готовится к предстоящим этапам в Имоле и Монако, внедряя многочисленные технические новшества. Несмотря на заявления Карлоса Сайнса о небольшом приросте скорости, прогресс итальянской команды бросается в глаза.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2024, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Ferrari активно готовится к предстоящим этапам в Имоле и Монако, внедряя многочисленные технические новшества. Несмотря на заявления Карлоса Сайнса о небольшом приросте скорости, прогресс итальянской команды бросается в глаза.

Инженеры Ferrari планируют полностью изучить все особенности новинок к Гран При Испании, но уже сегодня в Маранелло трудятся над следующим значительным обновлением.

Согласно планам, модернизация болида SF-24 от Ferrari запланирована к Гран При Великобритании на Сильверстоуне, который пройдет 5-7 июля. Новые аэродинамические решения должны улучшить производительность машины в квалификации. В текущем сезоне скорость на одном круге - не самая сильная сторона Ferrari, и команда нацелена исправить этот недостаток.

После этапа в Сильверстоуне команда Ferrari планирует продолжить работу над усовершенствованием болида. Ожидается, что это будут небольшие, но постоянные обновления.

Источник

Ferrari (113)

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