Главная Новости Ferrari В Ferrari проводят замену силовой установки
Новости

В Ferrari проводят замену силовой установки

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас столкнулись с техническими проблемами на тестах Формулы 1, потеряв значительную часть утренней сессии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.02.2026, 11:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон столкнулся с очередными техническими трудностями на тестах: после вчерашней часовой задержки, сегодня за первые два часа гонщик сумел пройти только пять кругов, после чего вернулся в боксы.

По данным телеметрии инженеры выявили неисправность в работе силовой установки. Было принято решение о её замене, что, как отмечают специалисты, особенно с новыми моторами требует значительных временных затрат во время тестовых заездов.

Схожие проблемы возникли и у Валтери Боттаса на Cadillac. Пилот оказался вынужден ограничиться двумя кругами за первую половину утренней сессии.

Источник

Льюис Хэмилтон (310)Ferrari (716)Зимние тесты 2026 (132)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация