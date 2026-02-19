В Ferrari проводят замену силовой установки

Льюис Хэмилтон столкнулся с очередными техническими трудностями на тестах: после вчерашней часовой задержки, сегодня за первые два часа гонщик сумел пройти только пять кругов, после чего вернулся в боксы.

По данным телеметрии инженеры выявили неисправность в работе силовой установки. Было принято решение о её замене, что, как отмечают специалисты, особенно с новыми моторами требует значительных временных затрат во время тестовых заездов.

Схожие проблемы возникли и у Валтери Боттаса на Cadillac. Пилот оказался вынужден ограничиться двумя кругами за первую половину утренней сессии.