Модернизированный советский УАЗ продают в Европе дешевле миллиона.

На немецком сайте объявлений mobile.de появилась продажа старого УАЗ-469, который сейчас находится в Восточной Германии. За внедорожник с пробегом 17 800 километров просят 9,2 тысячи евро, что приблизительно равно 833 тысячам рублей.

Автомобиль прошел доработку, чтобы соответствовать требованиям надзорных органов. Сохранили оригинальный 75-сильный 2,4-литровый бензиновый двигатель, хотя он не удовлетворяет экологическим стандартам выше Евро-1. У автомобиля полный привод, механическая трансмиссия. В салоне кожаные кресла, а также заменено лобовое стекло и тканевый верх. Также установлена новая выхлопная система, а при техническом обслуживании заменены ступичные подшипники и рулевые тяги.

В мае машина прошла технический контроль TÜV и получила разрешение на движение по дорогам общего пользования, которое будет действовать еще год.

Внешне внедорожник выглядит не идеально: есть следы коррозии на кузове, потертости и износ в салоне. Цена около 9 тысяч евро за автомобиль такого класса для европейцев может показаться завышенной. Вероятно, текущий владелец УАЗа рассчитывает на интерес местных автолюбителей к советской и российской автомобильной классике. В Европе много людей, готовых купить автомобиль не для повседневных поездок, а как музейный экспонат или коллекционный предмет, напоминающий о временах «железного занавеса».

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в мае компания УАЗ увеличила цены на всю свою линейку моделей.