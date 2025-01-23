В Европе предложили купить советскую классику 1986 года

В Европе можно купить старый и довольно редкий автомобиль Lada 1200 1986 года.

Этот конкретный экземпляр долгое время находился в Венгрии. В 2013-м автомобиль попал в Нидерланды, сменив прописку. С этого момента он почти 12 лет не менял владельца.

Кузов авто сохранил товарный вид, как у внутреннее убранство. При этом на машине можно обнаружить мелкие царапины и небольшие места с коррозией. Все-таки «Ладе» уже 39 лет.

Автомобиль стал бы хорошим экспонатом для какой-нибудь частной коллекции. За классику советского автопрома собираются выручить 4 950 евро. Если переводить в рубли, около 511 тысяч.

Ранее наш портал рассказывал о другом редком автомобиле, только вот продают его в России. Это Bentley Mulliner Bacalar с ценником в 276,5 млн рублей.