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Серийное производство нового фургона Sollers SF1 успешно запущено в городе Елабуга

Серийное производство коммерческих автомобилей Sollers SF1 стартовало на заводе «Соллерс Алабуга». Новинка уже доступна по предзаказу. Цена – от 1 990 000 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 15:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания "Соллерс" анонсировала начало регулярного выпуска легких коммерческих автомобилей Sollers SF1, используя технологию полного цикла производства, об этом сообщили из пресс-службы автопроизводителя.

Производство новых автомобилей будет осуществляться на производственном стенде "Соллерс Алабуга", где, согласно информации, модель SF1 будет выпускаться на одной линии со всемирно известными грузовиками Atlant. Предложение уже доступно для предварительного заказа по цене от 1 990 000 рублей. В перспективе планируется расширение ассортимента транспортных средств версиями для перевозки грузов и пассажиров.

Автокомпания предлагает клиентам компактный грузовой фургон в двух модификациях – с полной массой 2 600 кг и 2 499 кг соответственно. Высота автомобиля составляет 1,9 м, а объем грузового отсека равен 5,15 м³. Дно фургона оборудовано ПВХ-покрытием. Внутри него установлено внутреннее освещение.

Силовая установка для фургона SF1 представлена 1,5-литровым мотором мощностью 136 л.с. соответствующим экологическому стандарту "Евро-5", в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает в себя два фронтальных подушки безопасности, антиблокировочную систему (ABS), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод окон и зеркал, кондиционер, заводскую аудиосистему поддерживающую USB и MP3, обогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары дневного света и LED ходовые огни.

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