Cadillac подтвердил информацию о переговорах с Ferrari

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти, недавно назначенный консультантом новой команды Cadillac в Формуле 1, подтвердил информацию о переговорах с легендарной итальянской командой Ferrari о поставке двигателей. Планируется, что начиная с 2026 года, гоночные болиды Cadillac будут оснащены агрегатами, произведенными на заводе в Маранелло.

«Мы находимся в процессе ведения переговоров. Соглашение пока не достигнуто, но мы нацелены на положительный результат. Это оптимальное решение для нас», - поделился информацией сам Марио Андретти.

Он также добавил: «Моя связь с командой Ferrari, мое прошлое выступлений за них оказывает огромное влияние на наше решение. Существует множество важных факторов, и заключение контракта с Ferrari будет для нас лучшим вариантом».