Популярные иномарки по ценам ниже рынка будут выставлены на торги в Башкирии.

В Башкирии в ноябре пройдет необычное событие - аукцион, где будут продаваться автомобили должников. Многие автолюбители заинтересованы в таких торгах, ведь это отличная возможность купить транспортное средство по привлекательной цене, хоть и изъятое у должников.

Однако специалисты предупреждают, что покупка на таких аукционах не лишена рисков. Главное - удостовериться в юридической чистоте выбранного автомобиля. В случае покупки арестованного транспортного средства, цена на него может быть на 20-50% ниже рыночной. Основные подводные камни - наличие задолженностей и запрет на регистрацию. Для того чтобы стать законным владельцем такого автомобиля, необходимо избавиться от всех этих ограничений.

Самым доступным на предстоящих торгах в ноябре автомобилем окажется Lada Priora 2008 года выпуска, которую оценили в 79,5 тысяч рублей, сообщает местный новостной портал UfaTime. За ней следуют Hyundai Elantra 2006 года за 286 267 рублей и Hyundai Sonata 2006 года за 360 000 рублей. Также в продаже будет Skoda Fabia 2011 года за ту же сумму - 360 тысяч рублей. Два Ford Focus будут предлагаться по цене ниже 500 тысяч: за версию 2006 года просят 480 тысяч, а за 2008 год - 497 200 рублей. Цена на классическую Ниву 2016 года составляет почти 485 тысяч рублей.

На более высоком уровне цен будут представлены Lifan Myway 2018 года (1,03 млн рублей), Lada Vesta 2021 года (1,05 млн рублей) и Toyota RAV4 2015 года (2,03 млн рублей). Поклонники корейских автомобилей смогут обратить внимание на Hyundai Solaris 2012 года за 760 тысяч или Hyundai Tucson 2007 года за 840 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что российский автомобильный рынок столкнулся с определенными трудностями в продаже автомобилей клиентам.