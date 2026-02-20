Главная Новости Зимние тесты 2026 В Бахрейне начался финальный день тестовых заездов
В Бахрейне начался финальный день тестовых заездов

Зимние тесты Формулы 1 2026 в Бахрейне: расписание сессий, имитация квалификации и гонки, список пилотов и температурные условия трассы.
Иннокентий Петров
20.02.2026, 10:12·2 мин
Фото: F1news.ru

Сегодня утром, ровно в 10:00 по местному времени, на международном автодроме в Бахрейне был дан старт заключительному дню зимних тестов Формулы 1 сезона 2026 года.

В рамках программы дня гонщики должны провести серии, имитирующие квалификационные заезды и саму гонку. В завершение каждой из сессий предусмотрена процедура старта с места, которая проходит под контролем специалистов FIA.

Тестовый день разделён на две четырёхчасовые части, между которыми организован обеденный перерыв с 14:00 до 15:00. Завершение испытаний назначено на 19:00 по московскому времени.

Погодные условия в Бахрейне благоприятствуют работе команд: ясная погода, температура воздуха составляет +24°C, а асфальт прогрелся до +32°C. Дождя синоптики не прогнозируют.

Первым из пилотов на трассе сегодня появился Карлос Сайнс, представляющий Williams.

Состав пилотов на сегодняшний день:

McLaren: Оскар Пиастри выйдет на трассу утром, сменит его Ландо Норрис днём.

Mercedes: Сессия начнётся с участием Кими Антонелли, а после обеда за руль сядет Джордж Расселл.

Red Bull Racing: Айзек Хаджар приступит к работе в первой половине дня, во второй — Макс Ферстаппен.

Ferrari: Сегодня все заезды проведёт Шарль Леклер.

Williams: Карлос Сайнс отработает всю тестовую программу.

Racing Bulls: За рулём будет Арвид Линдблад.

Aston Martin: Команду представит Лэнс Стролл.

Haas: Утром на трассе появится Эстебан Окон, после перерыва — Оливер Берман.

Audi: Нико Хюлкенберг начнёт день, а его сменит Габриэль Бортолето.

Alpine: Все тесты проведёт Пьер гасли.

Cadillac: Серхио Перес примет участие в утренней сессии, а после обеда за руль сядет Валттери Боттас.

