В Бахрейне стартовал первый день заключительных тестов

В 10:00 по местному времени на автодроме в Бахрейне был дан старт первому дню заключительной серии зимних тестов Формулы 1 сезона 2026 года.

Ранее частные тестовые сессии проходили на трассе в Барселоне и носили закрытый для публики характер. На прошлой неделе пилоты уже три дня испытывали свои болиды в Бахрейне. На этой неделе участников ожидает финальная серия тестовых заездов, которые продлятся с среды по пятницу. В нынешней сессии задействованы все одиннадцать команд, и каждая работает с одной машиной, которую по очереди ведут разные гонщики.

В paddock нет сомнений: эти тесты считаются ключевыми и наиболее значимыми в межсезонье. Команды привезли с собой последние технические новинки, а основное внимание уделяется поиску максимальной скорости и работе над совершенствованием новых машин. При отсутствии технических неисправностей все гонщики планируют выполнить программу, включающую симуляцию квалификационных заездов и полной дистанции гонки.

Полный ход трёхдневной финальной тестовой серии доступен для просмотра на платформах F1TV и Sky Sport F1. Ссылки на официальные онлайн-трансляции публикуются в социальных сетях.

По расписанию тестов предусмотрено две четырёхчасовые сессии ежедневно с обеденным перерывом, который продлится с 14:00 до 15:00. Завершение дневных заездов ожидается в 19:00 по московскому времени.

Погодные условия оптимальны для работы на трассе: солнечно, температура воздуха достигла отметки +20 градусов по Цельсию, а покрытие трассы прогрелось до +26 градусов. Над автодромом наблюдается лёгкая дымка, вызванная ветром, поднимающим песок. Дождя синоптики не прогнозируют.

Открыть трассу в первый тестовый день выпало Эстебану Окону, представляющему команду Haas F1.

Сегодня пилоты распределены следующим образом:

McLaren: Ландо Норрис будет за рулём утром, Оскар Пиастри сменит его днём.

Mercedes: Кими Антонелли сессия утром, Джордж Расселл во второй половине дня.

Red Bull Racing: Айзек Хаджар весь день испытает машину.

Ferrari: За руль сядет Шарль Леклер.

Williams: Алекс Элбон утром, Карлос Сайнс днём.

Racing Bulls: Арвид Линдблад начнёт работу утром, затем эстафету примет Лиам Лоусон.

Aston Martin: Утром за команду выступит Фернандо Алонсо, после обеда — Лэнс Стролл.

Haas: Эстебан Окон первым окажется на трассе, после перерыва к рулю приступит Оливер Берман.

Audi: Нико Хюлкенберг участвует в первой части дня, Габриэль Бортолето — во второй.

Alpine: Пьер Гасли утром, Франко Колапинто продолжит тесты после перерыва.

Cadillac: Серхио Перес работает в первой сессии, Валттери Боттас — во второй.