После происшествий 2022 года россияне стали реже покупать премиальные автомобили. Однако, по словам представителя автосалона, продажи вновь пошли вверх. Мнение эксперта заключается в том, что продажи таких машин никогда не будут массовыми, но ранее они были стабильными. Уход западных брендов из страны лишил состоятельных граждан возможности легко купить люксовые авто, открыв путь для параллельного импорта, что вызвало недоумение.

Очевидно, что необходимо время для развития доверия к этой отрасли, учитывая наличие мошенничества и нечестных действий продавцов. Обстановка в России и за рубежом также не способствовала покупкам. Поэтому премиальные модели временно утратили популярность, но сейчас ситуация стабилизируется. В стране начали появляться официальные китайские бренды и модели.

Среди них Lixiang, Hongqi, Seres и другие. Богатые граждане уже не боятся их покупать, но действительно состоятельные люди по-прежнему предпочитают традиционные премиальные бренды, такие как Rolls-Royce, Bentley и другие. Официальный импорт машин из Китая пока не широко представлен, в то время как привычные марки всегда были доступны на заказ. Для богатых клиентов ничего существенно не изменилось.

Согласно информации менеджера, в настоящее время богачи предпочитают такие автомобили, как Bentley Continental GT и Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, различные модели Lamborghini и Ferrari, а также Aston Martin и Maserati. Среди китайских автомобилей наиболее популярными стали модели Lixiang.

Таким образом, рынок роскошных автомобилей в России окончательно стабилизировался. В ближайшем будущем значительных изменений не ожидается. Даже начало официальных продаж Lixiang вряд ли повлияет на ситуацию, так как желающие могли купить эти машины и раньше, хотя с некоторыми сложностями.

Уточнения

Hongqi — марка автомобилей класса люкс китайского автопроизводителя FAW Group. Seres — марка электромобилей, выпускаемых Chongqing Sokon Industry Group. Ранее сообщалось о почти удвоении продаж китайских автомобилей.

Фото: ru.wikipedia.org