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В августе Bentley и Lamborghini доминировали на рынке роскошных автомобилей

По последним данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года в России было продано 50 новых автомобилей премиум-класса. Это на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года в России было продано 50 новых автомобилей премиум-класса. Это на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Эксперты выделяют, что наибольшей популярностью в этом сегменте рынка пользовались автомобили марок Bentley и Lamborghini. В августе эти бренды реализовали по 15 машин. С небольшим отрывом третье место занял Rolls-Royce, количество проданных которых достигло 12 единиц. Эти три производителя составили 84% от общего объема продаж премиальных автомобилей.

В то же время в рейтинге моделей лидером остался кроссовер Lamborghini Urus, который за последний месяц лета был продан в количестве 14 штук. В ТОП-3 попали также Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, их продажи составили 8 и 7 автомобилей соответственно.

С начала текущего года было продано 365 новых автомобилей премиум-класса в России. Это на 20% больше, чем за тот же период в 2023 году.

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Авторынок россии (96)Продажи (240)Люксовые автомобили (11)Модели-лидеры (43)Марки-лидеры (48)Bentley (31)Bentley bentayga (9)Lamborghini (38)Lamborghini urus (9)Rolls-Royce (22)Rolls-Royce Cullinan (10)

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