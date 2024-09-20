В августе Bentley и Lamborghini доминировали на рынке роскошных автомобилей

По последним данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года в России было продано 50 новых автомобилей премиум-класса. Это на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Эксперты выделяют, что наибольшей популярностью в этом сегменте рынка пользовались автомобили марок Bentley и Lamborghini. В августе эти бренды реализовали по 15 машин. С небольшим отрывом третье место занял Rolls-Royce, количество проданных которых достигло 12 единиц. Эти три производителя составили 84% от общего объема продаж премиальных автомобилей.

В то же время в рейтинге моделей лидером остался кроссовер Lamborghini Urus, который за последний месяц лета был продан в количестве 14 штук. В ТОП-3 попали также Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, их продажи составили 8 и 7 автомобилей соответственно.

С начала текущего года было продано 365 новых автомобилей премиум-класса в России. Это на 20% больше, чем за тот же период в 2023 году.