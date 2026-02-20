Aston Martin предпринимает шаги для сокращения убытков

Команда Лоуренса Стролла приобрела бессрочные права на использование бренда и логотипа Aston Martin. Эта сделка стала следствием финансовых трудностей, с которыми столкнулся известный британский производитель спортивных автомобилей.

По итогам 2025 года финансовые потери Aston Martin оказались выше прогнозируемых. В результате было принято решение о продаже прав на бренд компании AMR GP Holdings за 50 миллионов фунтов стерлингов. AMR GP Holdings занимается управлением финансовыми вопросами коллектива Формулы 1.

Как сообщает агентство Reuters, подобная мера, а также ряд других шагов должны помочь смягчить последствия проблем, связанных с высокими экспортными пошлинами в США. Повышенные тарифы негативно сказались на спросе на автомобили Aston Martin на американском рынке.

За прошлый год продажи автомобилей этой марки сократились на 10%, составив 5448 единиц. Операционные убытки компании эксперты оценивают в диапазоне от 139 до 184 миллионов фунтов. Такие показатели превышают даже самые низкие ориентиры по автомобильному сектору в целом.