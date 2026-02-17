Главная Новости Aston Martin Кадровые изменения в компании Aston Martin
Aston Martin проводит реструктуризацию инженерного штаба, усиливая поддержку Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла для улучшения результатов команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.02.2026, 14:21·1 мин
Фото: F1news.ru

В команде Aston Martin стартовала реструктуризация инженерного состава, задействованного в работе с гонщиками Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. Об этом сообщает издание The Race.

Руководство коллектива намерено усилить контроль над обоими автомобилями за счет привлечения более опытных специалистов, что, как ожидается, положительно скажется на результатах команды.

Крис Кронин, ранее выполнявший обязанности гоночного инженера Фернандо Алонсо, в текущем сезоне был назначен главным инженером Aston Martin. Теперь ему предстоит совмещать новую позицию с дополнительными обязанностями старшего гоночного инженера испанского пилота. Кронин будет отвечать за радиосвязь с Фернандо, а также работать в тесном тандеме с действующим гоночным инженером Алонсо — Эндрю Визардом.

Изменения коснулись и инженерной группы Лэнса Стролла. Гэри Ганнон, ранее занимавший должность гоночного инженера канадца, получил повышение и теперь станет старшим гоночным инженером. На место Ганнона пришёл Стивен Гласс, который ранее был инженером по эффективности.

Источник

Фернандо Алонсо (215)Лэнс Стролл (136)Aston Martin (414)

