Официально подтвержден уход Окона и дебют Дуэна в команде Alpine.

Как сообщено командой Alpine, гонка в Катаре стала последней для пилота Эстебана Окона в их составе. На предстоящем этапе в Абу-Даби его место займет Джек Дуэн.

Официальное заявление содержит благодарность Окону за его вклад в команду, особое упоминание о первой победе Alpine в Формуле 1, одержанной при его участии. Следует добавить, что Окон сможет принять участие в послесезонных испытаниях в Haas F1, где он выступит в следующем сезоне. Это изменение позволит молодому Джеку Дуэну дебютировать в текущем году и получить опыт, необходимый для успешного выступления за Alpine в 2025 году.