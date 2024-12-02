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Официально подтвержден уход Окона и дебют Дуэна в команде Alpine.

Как сообщено командой Alpine, гонка в Катаре стала последней для пилота Эстебана Окона в их составе. На предстоящем этапе в Абу-Даби его место займет Джек Дуэн.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.12.2024, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Как сообщено командой Alpine, гонка в Катаре стала последней для пилота Эстебана Окона в их составе. На предстоящем этапе в Абу-Даби его место займет Джек Дуэн.

Официальное заявление содержит благодарность Окону за его вклад в команду, особое упоминание о первой победе Alpine в Формуле 1, одержанной при его участии. Следует добавить, что Окон сможет принять участие в послесезонных испытаниях в Haas F1, где он выступит в следующем сезоне. Это изменение позволит молодому Джеку Дуэну дебютировать в текущем году и получить опыт, необходимый для успешного выступления за Alpine в 2025 году.

Источник

Alpine F1 Team (129)Эстебан Окон (67)Джек Дуэн (7)

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