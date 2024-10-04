Минивэн марки LADA может появиться в 2025 году

Автомобильный гигант АВТОВАЗ объявил о планах выпустить минивэн в 2025 году. Об этом сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью для «Российской газеты».

По словам высокопоставленного сотрудника, в настоящее время у компании уже имеются концепции и технические разработки. При благоприятном ходе событий, прототип автомобиля будет представлен на заводе уже в следующем году. Новинка будет анонсирована за полгода до начала производства и предназначена для дополнения модельного ряда LADA Largus.

«Мы видим потенциал для этого проекта, почему бы нам не воспользоваться этой возможностью. На рынке уже есть китайские аналоги, но их стоимость довольно высока», - прокомментировал Дмитрий Костромин.

Кроме того, представитель АВТОВАЗа отметил, что компания также рассматривает возможность создания пикапов. По его мнению, «цены на них выросли до небес», что означает, что данный сегмент можно развивать и планировать дальнейшие шаги.

Ранее Дмитрий Костромин упоминал, что дизайн кроссовера, запланированного на 2026 год, уже утвержден, и его внешность поразит потребителей.