Этой паре предстоит тесная встреча на рынке легковых автомобилей в России в 2024 году

В перечень из 50 наиболее востребованных среди россиян моделей автомобилей попали как китайские, так и российские бренды. Об этом сообщает автомобильный журнал "За рулём".

Согласно данным за апрель 2024 года, в топ-10 вошли шесть моделей китайского производства и четыре российских автомобиля. Важно отметить, что в список топ-50 попали Belgee X50 и Solaris HS. Belgee X50 - это кроссовер от белорусской компании Geely, который является дорестайлинговой версией популярного китайского паркетника. С другой стороны, Solaris HS фактически представляет собой уже хорошо известный нам автомобиль Hyundai Solaris собственной сборки в Санкт-Петербурге.

Среди автомобилей других зарубежных производителей лучший результат в отчетном периоде показал Hyundai Tucson, занимая 57 место в списке. Следом за ним расположились Camry и Kia Sportage. На 61 позиции разместился премиальный немецкий кроссовер BMW X5, а чуть ниже оказался Lexus RX. Toyota RAV4 заняла 64-е место.

Среди американских производителей лучшей позицией может похвастать Chevrolet Monza, занявший 79-е место согласно итогам апреля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, на каком месте в рейтинге окажется новый кроссовер "Москвич 8". В этом списке также присутствуют когда-то популярные в России корейские кроссоверы.