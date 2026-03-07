Утильсбор «убил» импорт: поставки мощных автомобилей в Россию практически сошли на нет

В России за первые два месяца 2026 года отмечен значительный рост импорта подержанных легковых автомобилей. По данным автоэксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, за январь и февраль в страну ввезли 49,7 тыс. машин с пробегом, что на 31% больше аналогичного периода прошлого года.

Изменения в структуре импорта произошли после вступления в силу новых правил начисления утилизационного сбора с 1 декабря. Теперь льготные ставки применяются только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Это напрямую повлияло на рынок: 95% ввезённых в январе-феврале автомобилей имеют двигатели, не превышающие этот порог.

Лидером среди стран-поставщиков по-прежнему остаётся Япония. За два месяца 2026 года из Страны восходящего солнца в Россию поступило 28,1 тыс. автомобилей, что составляет 56,5% от общего объёма ввоза и означает рост на 39% по сравнению с прошлым годом.

Китай значительно увеличил поставки: россияне приобрели там 13 тыс. подержанных автомобилей, что на 164% больше прошлогодних показателей. В то же время импорт из Южной Кореи сократился на 46%, до 3,8 тыс. единиц. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Белоруссия и Германия с результатами 1,4 тыс. и 1,3 тыс. автомобилей соответственно.

Среди марок наибольшей популярностью у российских покупателей пользуется Toyota — ввоз составил 10,7 тыс. машин, что на 19% больше, чем годом ранее. За ней следует Honda с показателем 10,1 тыс. автомобилей и приростом в 49%. Volkswagen увеличил импорт до 5,3 тыс. единиц (+226%), Suzuki — до 2,5 тыс. (+105%), а BMW, напротив, снизил показатели до 2,3 тыс. машин (-21%).

Между тем ранее «Автоновости дня» сообщили, что с 1 апреля 2026 года может быть принят новый норматив, приравнивающий частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭС к коммерческому. Это решение лишит россиян возможности использовать льготные пошлины, действующие в этих государствах. По оценкам участников рынка, в результате стоимость на популярные модели BMW, Mercedes-Benz и другие иномарки может увеличиться на 25-40%.

Автор: Иван Бахарев