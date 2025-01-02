Утильсбор на автомобили в 2025 году достигает исторического максимума

Как сообщают эксперты, в следующем году стоимость приобретения автомобилей вырастет. Уже сейчас стало известно, что утилизационный сбор значительно увеличился. Например, для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров он достиг 667 400 рублей.

Это означает, что автомобили массового сегмента, ввозимые параллельно, будут стоить еще дороже. Особенно сильно выросла пошлина на автомобили, ранее попадавшие под льготные условия – электрокары и гибриды.

Теперь на них пошлина выше в 20 раз по сравнению с предыдущими значениями. Что касается отечественных производителей, для них действует система компенсации пошлины, зависящая от уровня локализации производства. Новые правила пока не затрагивают вторичный рынок автомобилей.

Однако эксперты отмечают, что вместе с ростом цен на новые автомобили, увеличится и стоимость подержанных машин.