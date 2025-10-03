Обновленные Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода в рамках обновлений 2025 года

Компания Tesla объявила о значительном обновлении своих электрических моделей Model 3 и Model Y. Обе машины получили не только улучшенные батареи, но и расширенные возможности, а также важное новшество — традиционный подрулевой переключатель указателей поворота.

Инженеры Tesla оснастили Model 3 новыми аккумуляторами, что позволило увеличить запас хода на всех версиях автомобиля. Теперь базовая Rear-Wheel Drive способна проехать 323 мили без подзарядки. Версия Long Range Rear-Wheel Drive демонстрирует запас хода 466 миль, двухмоторная модификация — 445 миль, а топовая Performance — 355 миль. Таким образом, в зависимости от комплектации, прирост запаса хода составил до 30 миль.

Фото: autoexpress

Модель Model Y Long Range All-Wheel Drive также обзавелась увеличенным запасом хода — теперь он составляет 390 миль вместо прежних 364 миль.

Стоимость автомобилей осталась прежней: базовая Model 3 предлагается по цене от £39,990, а Model Y стоит от £44,990. За новую версию Performance покупателям придется заплатить £61,990. Оформить заказ и выбрать наиболее выгодное предложение можно с помощью сервиса Buy A Car.

Подрулевой переключатель — важное нововведение

Ранее во время тестирования Model 3 отмечалось, что управление указателями поворота при помощи кнопок на руле оказалось неудобным. Судя по откликам покупателей, Tesla приняла решение вернуть классический подрулевой переключатель, который уже использовался в Model Y, и теперь он появился и в салоне Model 3.

Фото: autoexpress

Кроме того, Model 3 получила новую фронтальную камеру, установленную низко на переднем бампере. Она обеспечивает лучший обзор окружающей обстановки, что особенно удобно при парковке в ограниченном пространстве. Для бесперебойной работы камера оснащена собственной системой обогрева и омывателем, что позволит сохранять чистоту и четкость изображения при любых погодных условиях.