Универсальная мастерская KAMAZ за 35 млн рублей: «здесь есть все, что нужно»

На проходящем в Санкт-Петербурге газовом форуме компания «КамАЗ» презентовала две новые версии мобильной мастерской КАМАЗ-62501 — «Универсальная» и «Сварочная». Новинки разработаны специально для проведения аварийно-восстановительных работ и планового технического обслуживания на газопроводах, включая эксплуатацию в суровых условиях Крайнего Севера.

Габариты мобильной мастерской составляют 9709 х 2550 х 3672 мм, дорожный просвет достигает 375 мм. В автомобиле предусмотрено все необходимое для работы специалистов, что подтвердили представители редакции, лично осмотревшие демонстрационный образец. При проектировании техники были учтены требования «Газпрома».

Обе представленные модификации оснащены газовым двигателем, соответствующим стандарту «Евро-5», полным приводом 4х4, автоматической коробкой передач и имеют массу 16 тонн.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В «Универсальной» версии мастерской оборудован жилой модуль с компактной, но эргономичной кухней и местами для сна персонала. Среди удобств — кухня с умывальником, холодильник и плита. При желании за дополнительную плату возможна установка туалета. Стоимость такой мобильной мастерской начинается от 35 млн рублей, сообщает портал CarsWeek.ru.

Вариант «Сварочная» отличается наличием отдельного отсека для установки мощного дизель-генератора или другого специального оборудования.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Технические характеристики:

Максимальная скорость — 90 км/ч

Двигатель — дизельный или газовый

Мощность — 310/290 л.с.

Крутящий момент — 1184/1100 Нм

Объем бака/баллонов — 350/378 литров

Лебедка — электрическая

Запасное колесо — предусмотрено

Запас хода — 800/350(550) км

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, в рамках форума был представлен новый внедорожный фургон «Капитан 4x4» производства «Промтех», созданный на базе китайского пикапа.

Фото: CarsWeek.ru