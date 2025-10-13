Главная Новости Универсальная мастерская KAMAZ за 35 млн рублей: «здесь есть все, что нужно»
Новости

Универсальная мастерская KAMAZ за 35 млн рублей: «здесь есть все, что нужно»

КамАЗ представил новые мобильные мастерские КАМАЗ-62501 для газопроводов на форуме в Петербурге — техника адаптирована для условий Крайнего Севера.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.10.2025, 11:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На проходящем в Санкт-Петербурге газовом форуме компания «КамАЗ» презентовала две новые версии мобильной мастерской КАМАЗ-62501 — «Универсальная» и «Сварочная». Новинки разработаны специально для проведения аварийно-восстановительных работ и планового технического обслуживания на газопроводах, включая эксплуатацию в суровых условиях Крайнего Севера.

Габариты мобильной мастерской составляют 9709 х 2550 х 3672 мм, дорожный просвет достигает 375 мм. В автомобиле предусмотрено все необходимое для работы специалистов, что подтвердили представители редакции, лично осмотревшие демонстрационный образец. При проектировании техники были учтены требования «Газпрома».

Обе представленные модификации оснащены газовым двигателем, соответствующим стандарту «Евро-5», полным приводом 4х4, автоматической коробкой передач и имеют массу 16 тонн.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В «Универсальной» версии мастерской оборудован жилой модуль с компактной, но эргономичной кухней и местами для сна персонала. Среди удобств — кухня с умывальником, холодильник и плита. При желании за дополнительную плату возможна установка туалета. Стоимость такой мобильной мастерской начинается от 35 млн рублей, сообщает портал CarsWeek.ru.

Вариант «Сварочная» отличается наличием отдельного отсека для установки мощного дизель-генератора или другого специального оборудования.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Технические характеристики:

Максимальная скорость — 90 км/ч
Двигатель — дизельный или газовый
Мощность — 310/290 л.с.
Крутящий момент — 1184/1100 Нм
Объем бака/баллонов — 350/378 литров
Лебедка — электрическая
Запасное колесо — предусмотрено
Запас хода — 800/350(550) км

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, в рамках форума был представлен новый внедорожный фургон «Капитан 4x4» производства «Промтех», созданный на базе китайского пикапа.

Фото: CarsWeek.ru

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация