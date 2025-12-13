Дизельный мотоцикл «Планета-5» – эксклюзивная разработка завода ИЖМАШ

Владельцы карбюраторных мотоциклов с объемом двигателя свыше одного литра часто сталкиваются с высоким расходом топлива. Такие модели могут тратить и более 10 литров на 100 километров. Не отличаются экономичностью и малокубатурные китайские мотоциклы, наиболее востребованные на российском рынке: их моторы объемом 200-250 см³ имеют карбюраторную систему, что удешевляет производство, но расход топлива в реальности часто достигает 5 литров, несмотря на заявленные 3,5 литра на 100 километров.

Между тем в России рассматривалась возможность выпуска собственных дизельных мотоциклов. Прототипы таких моделей были разработаны на ИЖМАШ — предприятии с богатой историей и опытом в мотоциклетном производстве. Благодаря этому конструкторскому потенциалу предполагалось устранить основные проблемы, связанные с эксплуатацией мотоциклов на тяжелом топливе.

Так появился проект дизельной версии Иж Планета-5. История этого мотоцикла стала предметом внимания редакции carsweek.ru.

Модель Иж Планета-5, как и Юпитер-5, была продолжением знаменитой серии, стартовавшей еще в 1958 году в СССР. К началу 90-х появилась необходимость внедрения новых, четырехтактных двигателей. Однако с распадом Советского Союза и прекращением государственного финансирования в конце 1980-х годов, дальнейшее развитие оказалось невозможным.

Старые двухтактные мотоциклы Иж перестали пользоваться спросом из-за устаревшей конструкции и большого расхода топлива — до 5 литров на 100 километров. Производитель искал выход из ситуации, в том числе через сотрудничество с зарубежными компаниями.

Особый интерес вызвал совместный проект с индийской фирмой Royal Enfield, предложившей создать дизельную версию Иж Планета-5. Для этого планировалось использовать моторы и коробки передач индийского производства, которые готов был поставить партнер.



Фото: Carsweek.ru

В 2003 году, когда завод испытывал серьезные финансовые трудности, а предыдущие разработки, такие как чоппер «Юнкер», оказались убыточны, идея о дизельном Иж Планета-5 стала казаться реальным шансом на возрождение. Главное преимущество дизельного двигателя — низкий расход топлива: у индийского серийного мотоцикла с подобным мотором он составлял от 1 до 1,4 литра на 100 километров. Двигатель отличался долговечностью и простотой обслуживания.

Royal Enfield Taurus — единственная крупносерийная дизельная модель

В конце 1980-х на рынке появился Royal Enfield Taurus — единственный массовый мотоцикл, работающий на дизельном топливе. В основе Taurus лежало шасси от Royal Enfield Bullet 500, в которое был установлен дизельный мотор объемом 325 см³. Экономичность такой модели составляла в среднем 1,2 литра на 100 километров.



Фото: Carsweek.ru

Двигатели для этих мотоциклов закупались у итальянской компании Lombardini, известной в основном производством агрегатов для тракторов и мотоблоков. В Индии дизельные мотоциклы сначала собирались умельцами-любителями, затем производство взяла под контроль компания Royal Enfield, запустив серийную модель Taurus.

Путь из Индии в Россию

Примерно в 2001 году производство дизельных мотоциклов в Индии было прекращено после введения новых экологических стандартов. Как именно была инициирована российская версия проекта, неизвестно. По одной из версий, представители ИЖМАШ договорились о приобретении оборудования у индийских партнеров по разумной цене.

В 2003 году в России была собрана опытная партия дизельных мотоциклов, которые планировалось поставить на поток.



Фото: Carsweek.ru

Особенности конструкции дизельного Иж Планета-5

Шасси опытного мотоцикла не отличалось от базовой версии. Ключевые изменения касались двигателя и трансмиссии. Четырехтактный дизельный мотор с воздушным охлаждением имел объем 325 см³ и развивал мощность 6,5 л.с. Конструкция была простой, без турбонаддува и интеркулера, что обеспечивало высокую надежность.

Максимальную скорость модель развивала до 75 км/ч, причем разогнаться до этого значения было непросто. Однако главным достоинством оставалась экономичность: полного бака на 18 литров хватало примерно на 1 300 километров.



Фото: Carsweek.ru

Коробка передач — механическая, четырехступенчатая, отличалась надежностью. Благодаря высокой тяге на низких оборотах, мотоцикл часто использовался для перевозки грузов.

С какими трудностями столкнулись конструкторы

В ходе испытаний дизельные мотоциклы показали высокий уровень шума по сравнению с бензиновыми аналогами. Для снижения шума планировали доработать выхлопную систему. Среди других недостатков отмечались характерный для старых дизелей черный дым и специфический запах. Кроме того, сильные вибрации дизельного двигателя создавали дискомфорт владельцам — усталость в руках ощущалась уже через несколько километров поездки.

В результате решение о запуске серийного производства принято не было. Причины отказа были разными: отсутствие средств на закупку дизельных моторов и настороженное отношение потенциальных покупателей. Несмотря на интерес к новинке на выставках, реальных желающих приобрести дизельный байк оказалось немного.

В целом, несмотря на экономичность, мотоцикл оказался слишком шумным и простым по конструкции. Доработки могли бы улучшить ситуацию, но финансов на это у ИЖМАШ уже не было.

Сегодня сохранилось лишь несколько экземпляров дизельного Иж Планета-5. Эти машины до сих пор на ходу и служат примером того, что подобные инженерные решения имеют право на существование.

Справка

ИЖ Планета — мотоцикл среднего класса для дорожного использования.

Фото: YouTube.com, zr.ru