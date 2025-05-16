Впервые и возможно в последний раз замечен эксклюзивный автомобиль BMW Skytop на дороге

Почти год прошел с момента представления поразительного концепта BMW Skytop, который вызвал такой восторженный отклик, что бренд решил построить 50 экземпляров для своих самых преданных поклонников.

С таким ограниченным количеством выпуска, эти снимки шпионского прототипа могут быть единственным моментом, когда вы увидите, как один из них украшает дорогу своим присутствием.

Прежде чем вы зададите вопрос, все 50 Skytop уже были проданы очень удачливым – и чрезвычайно богатым – людям, каждый из которых обошелся примерно в £500 000. Но если вы пропустили этот момент, Auto Express узнал, что BMW готовит еще несколько ультраэксклюзивных лимитированных серийных моделей и представит что-то особенное на Concorso d’Eleganza Villa d'Este в Италии в конце этого месяца.

Элегантный тарга-кабриолет Skytop был разработан для того, чтобы отметить историю культовых родстеров от BMW, с моделями 507 и Z8 в особом прицеле у немецкого бренда в качестве вдохновения. И по всей видимости, серийная модель выглядит идентично оригинальному концепту, вплоть до дисков, вдохновленных турбинами.

Дизайн начинается с носа, значительно более сдержанного и изящного, чем у многих современных BMW. В отличие от противоречивых 5 Series или 7 Series, у Skytop относительно небольшая пара подсвеченных решеток радиатора, которые заострены и выходят из бампера под обратным углом, имитируя культовый акульий нос исторических моделей BMW, таких как оригинальный CS Coupé. Тонкие, элегантные фары имеют простые чистые внутренности и расположены над гладким и сдержанным нижним бампером.