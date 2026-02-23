В Британии раскрыта тревожная статистика: 220 тысяч действующих приговоров за вождение в нетрезвом виде, более 2,5 тысяч водителей нарушили закон трижды и более

Согласно данным, полученным RAC по запросу о свободе информации, более чем каждый десятый водитель, пойманный за вождением в нетрезвом виде, впоследствии совершает это нарушение повторно. За последние 11 лет примерно 27 000 автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения более одного раза.

В отчёте RAC отмечается, что в настоящее время 220 638 водителей имеют отметки о нарушениях, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде. Более 12 процентов из них, а именно 26 819 человек, за последние 11 лет дважды привлекались к ответственности за это правонарушение.

Особое беспокойство вызывают данные о том, что свыше 2 500 водителей были пойманы за пьянство за рулём три раза и более. Один из автомобилистов получил десять отдельных обвинений за такое нарушение, ещё восемь человек были задержаны шесть раз за превышение допустимого уровня алкоголя.

Подавляющее большинство таких случаев квалифицируются по категории DR10, когда водитель был уличён в превышении установленного законом лимита алкоголя в крови. Небольшая часть из более 220 000 дел относится к категории DR20, когда водитель формально находился ниже порога, но был признан неспособным к вождению из-за наличия алкоголя в организме.

Род Деннис, представитель RAC, пояснил: «Эти цифры наглядно демонстрируют, что одного лишь лишения водительских прав недостаточно, чтобы предотвратить повторные нарушения среди некоторых водителей».

На данный момент наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения включает немедленный годичный запрет на вождение, неограниченный штраф и до шести месяцев тюремного заключения. Для тех, кто нарушает закон повторно, сроки запрета увеличиваются, однако приведённая статистика показывает, что даже этого бывает недостаточно.

В свете этих данных правительство в рамках своей стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения заявило о намерении рассмотреть возможность ужесточения наказаний и даже введения обязательной установки алкозамков для рецидивистов. Такие устройства требуют прохождения теста на алкоголь перед запуском двигателя — если тест не пройден, автомобиль не заведётся, что не позволяет пьяному водителю сесть за руль.

«Мы считаем, что [алкозамки] могут сыграть ключевую роль в предотвращении повторных нарушений и снижении угрозы для жизни, если они станут частью обязательной программы по решению суда. Поддержка общественности уже высока: данные RAC показывают, что 82 процента водителей одобряют введение алкозамков для борьбы с пьянством за рулём».