В Великобритании электрозаправок почти вдвое больше, чем бензоколонок

В Великобритании число зарядных станций для электромобилей почти вдвое превысило количество автозаправочных колонок, что стало значимым этапом в развитии электрификации дорожной инфраструктуры страны.

Согласно свежей информации, опубликованной Департаментом транспорта (DfT), по состоянию на 1 января текущего года в стране установлено 116 052 общественных зарядных устройства для электромобилей. Официальных данных о количестве топливных колонок нет, однако, если исходить из среднего количества заправочных позиций на одну станцию (7,3) и общего числа автозаправок (8 329), можно предположить, что в стране функционирует порядка 60 802 топливных насоса.

Достижение в 116 052 зарядных станции особенно заметно на фоне расчетов, основанных на последних данных Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders). Если сравнить эти показатели, то на одну зарядную станцию приходится примерно 11 электромобилей, хотя статистика обновлялась в июне 2025 года, и сейчас реальное соотношение может быть немного выше. Следует учитывать, что эти данные не включают домашние зарядные устройства, которые еще больше увеличивают общую мощность зарядной инфраструктуры.

В то же время на одну топливную колонку приходится более 570 автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Однако стоит помнить, что время заправки топливного бака существенно меньше, чем требуется для подзарядки аккумулятора электромобиля, поэтому столь большое количество заправочных станций не требуется.

Темпы расширения зарядной сети остаются высокими: по данным сервиса ZapMap, только в январе 2026 года в Великобритании появилось 677 новых общественных зарядных станций. Кроме того, правительство недавно увеличило размер гранта на установку зарядных устройств для электромобилей с £350 до £500, что способствует дальнейшему росту зарядной инфраструктуры в ближайшие годы.

Генеральный директор ассоциации владельцев электромобилей EVA England Вики Эдмондс отметила: «Этот рубеж показывает, что мы действительно движемся в правильном направлении и строим сеть зарядных станций, необходимую водителям для уверенного перехода на электромобили».

Она также подчеркнула: «Но на этом останавливаться не стоит. Обеспечение надежной, доступной и удобной зарядки в тех местах, где люди живут, работают и путешествуют, — ключевой фактор для еще большего количества водителей, чтобы они могли перейти на электромобили без затруднений».