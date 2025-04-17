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УАЗ «Профи Полуторка» с дизельным двигателем обзавелась ОТТС

УАЗ готовит к выпуску модель "Профи Полуторка" с ОТТС и 6-ступенчатой коробкой передач. Планы на 2025 годы и производство новых трансмиссий
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 13:13·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Свежие новости от Ульяновского автомобильного завода! Модель УАЗ «Профи Полуторка» с 2-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач успешно прошла процедуру получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Такую информацию опубликовало официальное сообщество завода в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, автомобиль полностью соответствует всем необходимым требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного Союза. Планируется, что в скором времени «Профи Полуторка» будет добавлена в линейку моделей этого отечественного бренда, однако точная дата выпуска пока не раскрывается.

Глава ГК «Соллерс» Николай Соболев недавно подтвердил интерес к выходу модели УАЗ «Профи Полуторки» на российский авторынок в ближайшее время.

Информация агентства «АВТОСТАТ» свидетельствует о планах УАЗ начать производство обновленного варианта «Полуторки» в апреле 2025 года. Производство 6-ступенчатых механических коробок передач уже запущено на заводе «Соллерс производство трансмиссий»; эти коробки также будут устанавливаться на пикапах с бензиновыми двигателями Sollers ST6 и ST8, а также на цельнометаллических фургонах Sollers Atlant.

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