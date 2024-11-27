УАЗ остается верен своим корням: «Буханку» в трактор не превращаем

УАЗ оперативно среагировал на предложение сертифицировать «Буханку» как трактор. Такая идея была высказана Национальным Агентством по безопасности дорожного движения. Как оказалось, по законодательству в следующем году «Буханку» действительно ждет сертификация. Компания не собирается менять класс машины, продлевая нынешний Особый Технический Регламент. Автомобиль будет сертифицирован и останется классифицирован как N1G - полноприводное грузовое транспортное средство. Подробности этой информации представитель компании рассказал для «Российской газеты».

Недавно «Буханку» модернизировали, установив двигатель «Евро-5» с увеличенным крутящим моментом. Кроме того, обновили штамповочное оборудование для производства кузовов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» будет оснащен новым рулем.