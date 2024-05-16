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Крутые функции обновленного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro радуют пользователей

Самое значительное обновление в салоне паркетника - объединение приборки и экрана мультимедиа, как на других моделях этой марки. Оба дисплея имеют размер 10 дюймов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.05.2024, 11:02
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Фото: Carsweek.ru

Самое значительное обновление в салоне паркетника - объединение приборки и экрана мультимедиа, как на других моделях этой марки. Оба дисплея имеют размер 10 дюймов.

Новая приборка теперь полностью электронная и предлагает три различные темы для выбора. Экран мультимедиа после обновления поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также может распознавать голосовые команды. Внешне кроссовер претерпел лишь незначительные изменения: коечные диски теперь имеют черные вставки, а на задней двери появился шильдик «юбилейная».

Базовая версия автомобиля оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Наивысшая комплектация включает в себя 147-сильный турбированный мотор объемом полтора литра. Данного уровня мощности вполне достаточно для этого кроссовера.

Эксперт по автомобилям, Виноградов, описывает поведение Chery Tiggo 4 Pro как стандартное. Автомобиль уверенно проходит повороты без лишних наклонов и качки. Тем не менее, остается ощущение некоторой массы автомобиля, добавляет эксперт.

Фото: Carsweek.ru

Подвеска хорошо справляется с небольшими неровностями дороги, однако с крупными препятствиями уже не так эффективна. Версия Ultimate оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, что придает автомобилю более жесткость. Другие комплектации имеют 17-дюймовые диски со склонностью к мягкости хода.

Фото: Carsweek.ru

Стоимость Chery Tiggo 4 Pro после обновления увеличилась на 20 тысяч рублей. Цена базовой модели начинается с 2,4 миллиона рублей за кроссовер с двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Версия Ultimate доступна за 2,64 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что производитель Chery представил электрический кроссовер iCar 03 под своим суббрендом Jaecoo.

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