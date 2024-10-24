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Mercedes остался с одним единственным набором новых функций

В свежем интервью в Мехико глава команды Mercedes Тото Вольфф поделился информацией о ситуации после аварии Расселла в Остине. По словам Вольффа, у команды остался всего лишь один полный комплект новых деталей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2024, 22:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем интервью в Мехико глава команды Mercedes Тото Вольфф поделился информацией о ситуации после аварии Расселла в Остине. По словам Вольффа, у команды остался всего лишь один полный комплект новых деталей.

Джордж Расселл получил детали предыдущей версии после инцидента, но они были другой спецификации, что вынудило его стартовать с пит-лейна. Планировалось, что Расселл будет использовать ту же машину на этапе в Мехико, но Вольфф заявил, что Льюис Хэмилтон не в восторге от новых деталей, и есть возможность, что они будут переданы Расселлу.

Тото Вольфф заявил: «После аварии у нас нет нового днища, мы отправили его в Великобританию для ремонта к Гран При Бразилии, пока мы будем использовать старую спецификацию».

Обычно у Льюиса Хэмилтона есть все новейшие детали, однако Вольфф не уверен на 100%, что он захочет получить их. По словам главы команды, им предстоит решить, как поступить дальше в ходе уик-энда.

Источник

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