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Краска на бамперах у Lada Granta начала трескаться, но дефект обещают исправить.

Владельцы Lada Granta, обнаружившие растрескивание или отслоение лакокрасочного покрытия на бамперах своих машин, имеют возможность обратиться к официальным дилерам.
РедакцияР
Редакция
05.06.2024, 07:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Владельцы Lada Granta, обнаружившие растрескивание или отслоение лакокрасочного покрытия на бамперах своих машин, имеют возможность обратиться к официальным дилерам. В случае выявления таких дефектов, автосалон выполнит работы по устранению проблемы, перекрасив проблемные участки.

Если под отслоившимся слоем краски будет обнаружено, что на бампере было нанесено первичное лакокрасочное покрытие еще на заводе, тогда специалисты примут другие меры - замену и последующую окраску бампера.

Приведение бамперов в порядок будет выполнено в соответствии с технологией, применяемой на производстве.

Сложно определить, сколько автомобилей затронет это сервисное мероприятие, однако, все затронутые владельцы смогут воспользоваться предоставленным сервисом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее уже появилась информация о том, что до конца текущего года на автомобили Lada Granta будут установлены системы стабилизации и круиз-контроль, что, безусловно, порадует владельцев это модели.

Источник

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